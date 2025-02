DDM prende homem em flagrante por posse de munição e simulacro de arma em São Carlos

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Carlos realizou uma operação que resultou na prisão em flagrante de J.R.P.A. por posse de munição e um simulacro de arma de fogo. A investigação teve início após informações de que o suspeito possuía uma arma de fogo ilegalmente.

Diante disso, foi solicitado um mandado de busca e apreensão, deferido pela 1ª Vara Criminal de São Carlos. Na data de hoje, equipes da DDM, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), dirigiram-se ao local para cumprir a decisão judicial.

Durante as buscas, os policiais localizaram sete munições de calibre 32 e um simulacro de revólver. Seis munições foram encontradas dentro de uma caixa no guarda-roupas do investigado, enquanto outra foi achada na caixa de correio. O simulacro de revólver estava em cima do armário da cozinha.

Diante dos fatos, a Autoridade Policial determinou a prisão em flagrante do suspeito, que foi encaminhado à Delegacia para as devidas providências legais.

