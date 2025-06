DDM de São Carlos é elevada à 1ª Classe e poderá receber mais policiais

Delegada Denise Gobbi Szakal - Crédito: divulgação

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Carlos foi reclassificada como unidade de 1ª Classe, conforme decreto publicado nesta quinta-feira (12) no Diário Oficial do Estado de São Paulo. A medida, assinada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), representa um avanço no fortalecimento da rede de proteção às mulheres vítimas de violência.

Ao todo, 123 DDMs foram contempladas com a nova classificação em todo o estado: 52 delas foram elevadas à 1ª Classe, enquanto 71 passaram à 2ª Classe. Na área do Deinter-3, além de São Carlos, também foram elevadas as delegacias de Araraquara, Franca e Barretos. Já as DDMs de Ibitinga, Itápolis, Matão, Taquaritinga, Fra Guaíra, Olímpia, Bebedouro, Batatais, São Joaquim da Barra, Monte Alto e Sertãozinho foram classificadas como de 2ª Classe.

Com a elevação, a DDM de São Carlos poderá receber reforço no efetivo policial, além de melhorias estruturais. A deputada estadual Delegada Graciela comemorou a decisão: “O impacto dessa decisão é enorme, pois abre portas para que tenhamos melhores condições de trabalho, melhor estrutura e chance de mais policiais para as DDMs, algo que implica diretamente em ganhos no atendimento oferecido às vítimas de violência doméstica e familiar”.

