Cruzamento no Centro registra mais um acidente

Crédito: Colaborador

Mais um acidente foi registrado no cruzamento das ruas Major José Inácio e Rui Barbosa, no centro de São Carlos. A colisão ocorreu na tarde deste sábado (5) e envolveu uma motocicleta e um veículo Celta.

De acordo com informações apuradas no local, o motociclista, que seguia pela Rua Major José Inácio, não teria respeitado a sinalização de “pare” e acabou colidindo contra a lateral do carro, que trafegava pela via preferencial.

Com o impacto, o condutor da moto ficou ferido e precisou ser socorrido por uma ambulância particular. Ele foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico. O estado de saúde não foi informado.

O cruzamento é conhecido por registrar diversas ocorrências semelhantes, o que levanta novamente o debate sobre a necessidade de melhorias na sinalização e medidas de segurança viária no local.

Leia Também