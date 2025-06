Criminosos tentam invadir residência no Parque Estância Suíça e fogem após reação da vítima

Compartilhar no facebook

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma tentativa de roubo a residência foi registrada na noite da última quinta-feira (19), por volta das 19h50, no bairro Parque Estância Suíça, em São Carlos. A vítima, uma mulher de 48 anos, relatou à Polícia Civil que foi surpreendida por dois criminosos armados enquanto chegava em casa.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher havia acabado de estacionar seu veículo na garagem quando foi abordada por um dos assaltantes, usando moletom vermelho com capuz e uma "touca ninja" cobrindo o rosto. Ele saiu de trás do carro e apontou uma arma de fogo em sua direção. O segundo indivíduo, trajando moletom azul e empunhando uma faca, tentou seguir em direção à porta da casa.

A vítima, assustada, recuou e gritou, chamando a atenção do marido que estava no interior da residência. Ao perceber a movimentação, ele correu até a garagem e também gritou, assustando os criminosos, que fugiram do local pulando sobre o carro e depois o muro, danificando a cerca elétrica. A faca utilizada na ação foi abandonada na cena e apreendida pela polícia.

