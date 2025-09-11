(16) 99963-6036
Segurança

Criminosos se passam por funcionários da CPFL e realizam assalto em São Carlos

11 Set 2025 - 08h52Por Da redação
Um morador de 62 anos foi vítima de assalto na tarde da última sexta-feira (5), no Jardim Jacobucci, em São Carlos. O caso foi registrado somente nesta quarta-feira (10) pela Delegacia Eletrônica.

Segundo o boletim de ocorrência, dois homens, usando uniformes semelhantes aos da CPFL, tocaram a campainha da residência alegando que fariam a leitura do medidor de energia. Quando o portão foi aberto, eles anunciaram o assalto e invadiram o imóvel.

Do local, os criminosos levaram uma televisão de 42 polegadas, um home theater, um aparelho de internet, documentos pessoais, carteira de identidade, dinheiro e um cartão de transporte especial. A dupla colocou os objetos em uma caminhonete Nissan Frontier prata, que aguardava estacionada em frente à residência.

A vítima relatou ainda que foi ameaçada para não procurar a polícia. O caso foi registrado como roubo e encaminhado para a Delegacia de Polícia responsável pela área, que dará prosseguimento às investigações.

