sexta, 05 de setembro de 2025
Segurança

Criminosos furtam cabos elétricos de guindaste em obra no Jardim Brasil

05 Set 2025 - 09h09Por Jéssica C.R.
Imagem ilustrativa/arquivo - Crédito: Maycon MaximinoImagem ilustrativa/arquivo - Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Civil registrou um furto de cabos elétricos utilizados na alimentação de uma grua guindaste em uma obra localizada na Rua Major Manoel Antônio de Mattos, no Jardim Brasil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 23h da última quarta-feira (03). As imagens do sistema de segurança mostraram dois indivíduos invadindo o local, munidos de ferramentas, com as quais cortaram os cabos do equipamento.

Foram levados cabos do tipo PP de diferentes bitolas — entre eles modelos 16x1,5mm, 4x2,5mm, 4x1,5mm, 5x2,5mm e 1x1,5mm — todos com cerca de 50 metros de comprimento.

 

