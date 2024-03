Criminoso é detido pela PM após assalto no Jardim Cruzeiro do Sul

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um criminoso de 31 anos foi detido por policiais militares após assaltar uma casa na rua Paraná, no Jardim Cruzeiro do Sul. Encaminhado à CPJ, foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

Segundo consta em boletim de ocorrência, uma vendedora de 24 anos dormia quando, por volta das 23h45, sentiu sua boca sendo tapada pelo criminoso que mencionou estar armado com uma faca. Ele teria entrado na casa pela janela, que estaria semiaberta. Rendida, a vítima entregou dois celulares e um tablet. Em seguida fugiu.

A Polícia Militar foi acionada e diante das características passadas pela vítima, os PMs saíram em diligências, pois conheciam um “velho conhecido” que se envolvia em crimes similares. Em sua casa, foram informados pela irmã que o suspeito teria passado correndo com produtos.

Os policiais continuaram as buscas e em um estabelecimento comercial na rua Inajá, foram informados por uma adolescente que um homem teria passado e tentado vender um celular que ela teria reconhecido e que seria de sua amiga (vítima do crime).

Os PMs continuaram as diligências e na rua Guadalajara abordaram o acusado que confessou o crime e disse onde estaria os produtos roubados (na entrada do condomínio 4 do CDHU).

