Criança vítima de acidente morre na Santa Casa de São Carlos

Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

Uma menina de 7 anos morreu após um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã do último sábado (28), no km 218 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Pirassununga. A colisão envolveu dois caminhões — um tipo rodotrem e outro canavieiro — e um automóvel onde estavam três pessoas da mesma família.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o carro com placas de Ribeirão Preto trafegava pela rodovia quando colidiu lateralmente com os dois caminhões. Um dos veículos pesados, o caminhão canavieiro, estava parado além do acostamento, aguardando para acessar a pista. O outro, um rodotrem, seguia em movimento. A condutora do automóvel, uma mulher de 47 anos, relatou não se lembrar do momento exato da colisão, e não houve testemunhas oculares que pudessem esclarecer qual dos veículos foi atingido primeiro.

No carro estavam a motorista e suas duas filhas, de 4 e 7 anos. Ambas as crianças sofreram ferimentos graves e foram socorridas inicialmente à Santa Casa de Porto Ferreira, sendo posteriormente transferidas para a Santa Casa de São Carlos. A filha mais velha, de 7 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de terça-feira (1º).

A condutora sofreu apenas ferimentos leves. Todos os motoristas envolvidos passaram pelo teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool.

A Polícia Científica foi acionada para periciar o local do acidente. A Polícia Civil segue com a investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

