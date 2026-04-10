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sexta, 10 de abril de 2026
Segurança

Criança foge de casa após relatar agressões da mãe no Cidade Aracy

10 Abr 2026 - 08h29Por Jessica Carvalho R.
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Caso foi atendido pelo Conselho Tutelar de São Carlos - Crédito: Maycon MaximinoCaso foi atendido pelo Conselho Tutelar de São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Um caso de possível maus-tratos contra um menor foi registrado pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (09), em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM para atender uma situação inicialmente classificada como desentendimento, em uma residência localizada no bairro Cidade Aracy. No local, a avó paterna informou que a criança havia fugido de casa após relatar que sofria agressões constantes por parte da mãe, que detém sua guarda.

Segundo o registro, o menor, em vez de ir à escola, procurou abrigo na casa da avó. Diante da denúncia, os policiais acionaram o Conselho Tutelar, sendo orientados de que a guarda legal pertence à genitora. Com isso, a criança foi inicialmente entregue à mãe.

Momentos depois, uma nova denúncia foi feita por populares, indicando que a mulher teria voltado a agredir o filho em uma praça próxima. No entanto, a suposta agressão não foi presenciada pela equipe policial.

As partes foram encaminhadas ao plantão policial para esclarecimentos. Conforme o boletim, o menor não apresentava lesões aparentes no momento do atendimento.

O Conselho Tutelar foi novamente acionado e orientou que a requisição para exame no Instituto Médico Legal (IML) fosse entregue à avó paterna. O órgão também informou que a família já é acompanhada e que a criança deve comparecer, junto com os responsáveis, ao Conselho Tutelar no próximo dia útil.

Ainda segundo a orientação do conselheiro plantonista, não houve autorização, neste momento, para que o menor ficasse sob responsabilidade da avó. Ao final da ocorrência, todos foram liberados, permanecendo a criança com a mãe.

 

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