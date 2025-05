Criança fica ferida em acidente de trânsito no Parque Tecnológico

Compartilhar no facebook

Uma colisão entre dois carros deixou uma menina de 8 anos ferida na noite de sábado (24), no Km 144 + 900m, da SP-215, no Parque Tecnológico, em São Carlos.

Por razões desconhecidas, um Astra colidiu contra um Celta quando os dois veículos transitavam pelo local. O condutor do Astra alegou que os freios de seu carro não funcionaram, porém, segundo os policiais rodoviários que atenderam a ocorrência, ele apresentava forte odor etílico e recusou-se a realizar o teste do bafômetro, sendo autuado por dirigir sob efeito de álcool.

A criança, que estava como passageira no Celta, sofreu uma lesão no lábio e foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, que a encaminhou ao hospital da Unimed São Carlos.

