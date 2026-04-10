Criança é socorrida pelo Samu após engolir pedra de crack

Crédito: SCA

Uma criança de apenas dois anos foi socorrida na tarde desta sexta-feira, 10, após ingerir uma pedra de crack em uma residência localizada na Rua Doutor Alberto Catani, no bairro Jd. Hikare.

De acordo com as informações, a equipe do SAMU foi acionada pela mãe da criança, que percebeu que a criança estava passando mal. Ao chegar ao local, os socorristas realizaram o atendimento e encaminharam a vítima para a UPA.

Ainda segundo relatos, a mãe afirmou não saber como a criança teve acesso à substância entorpecente.

A criança foi levada consciente e orientada para a unidade de saúde, onde permaneceu sob cuidados médicos.

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