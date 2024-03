Criança de dois anos sai de casa e é resgatada pela GM em Ibaté

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma criança de aproximadamente dois anos foi resgatada por guardas municipais de Ibaté por volta dos 45 minutos desta sexta-feira, 15, na rua Eduardo Apreia, no Jardim Mariana.

Denúncias davam conta que a criança estaria abandonada e no local constataram que ela estava com fralda e uma camiseta regata. Alguns moradores ficaram com a vítima até a chegada da GM. E disseram que ela estava sozinha.

O Conselho Tutelar foi acionado para verificar a situação, quando uma das pessoas disse que a criança poderia morar em uma rua próxima ao local, sendo passado o endereço.

Os GMs e os conselheiros foram até a moradia e foram atendidos por um homem que disse ser a criança sua filha. Que estaria dormindo e não ela sair. A mãe da criança nesse momento chegou em casa do trabalho e assim que se interagiu do caso ficou inconformada com a situação, pois trabalha durante a noite e deixa a filha aos cuidados do pai. Diante dos fatos o Conselho Tutelar fez termo de responsabilidade e entregou a criança para a mãe e irá acompanhar o caso.

