terça, 14 de outubro de 2025
Segurança

Criança de 7 anos é atropelada na região do Ipanema

14 Out 2025 - 19h39Por Da redação
Uma criança de 7 anos foi atropelada por um carro na noite desta terça-feira (14), na avenida Otto Werner Rossel, na região do Jardim Ipanema, em São Carlos.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Segundo informações de testemunhas, o motorista do veículo envolvido teria fugido do local logo após o atropelamento, sem prestar socorro à vítima.

O menino sofreu escoriações e recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Samu. Em seguida, foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

 

