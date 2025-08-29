(16) 99963-6036
sexta, 29 de agosto de 2025
Segurança

Criança de 6 anos é atacada por cachorro no Eduardo Abdelnur

28 Ago 2025 - 17h05Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Criança de 6 anos é atacada por cachorro no Eduardo Abdelnur -

Um menino de 6 anos foi atacado por um cachorro da raça pitbull na noite desta quinta-feira (28), no bairro Eduardo Abdelnur, em São Carlos.

Segundo relato da família, o animal estava na rua acompanhado de um homem, que o conduzia com uma corrente. Em determinado momento, o cachorro escapou e atacou a criança em frente à residência da família, localizada na Rua Hangar Cristina Rojo Rocha, próximo de uma escola infantil.

Ainda de acordo com familiares, após o ataque o responsável pelo cão fugiu do local levando o animal, sem prestar socorro à vítima. O menino foi socorrido inicialmente à UPA e, devido à gravidade dos ferimentos, será transferido para a Santa Casa de São Carlos, já que a lesão é considerada profunda.

A avó da criança pede justiça e cobra que o dono do cachorro seja localizado e responsabilizado. A família informou que registrará um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil investigue o caso.

Leia Também

Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo no Zavaglia
Segurança21h56 - 28 Ago 2025

Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo no Zavaglia

Equipe da ROCAM apreende drogas no CDHU
Segurança21h53 - 28 Ago 2025

Equipe da ROCAM apreende drogas no CDHU

Homem é preso por manter companheira em cárcere privado e fazer ameaças no Cidade Aracy
Flagrante19h53 - 28 Ago 2025

Homem é preso por manter companheira em cárcere privado e fazer ameaças no Cidade Aracy

Idoso fica ferido após ter pé esmagado por ônibus no Centro de São Carlos
Passou Por Cima e Nem Viu18h46 - 28 Ago 2025

Idoso fica ferido após ter pé esmagado por ônibus no Centro de São Carlos

Homem é detido após ameaçar funcionários com faca na sede de organização católica em São Carlos
Ameaça 15h58 - 28 Ago 2025

Homem é detido após ameaçar funcionários com faca na sede de organização católica em São Carlos

Últimas Notícias