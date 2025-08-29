Criança de 6 anos é atacada por cachorro no Eduardo Abdelnur

Um menino de 6 anos foi atacado por um cachorro da raça pitbull na noite desta quinta-feira (28), no bairro Eduardo Abdelnur, em São Carlos.

Segundo relato da família, o animal estava na rua acompanhado de um homem, que o conduzia com uma corrente. Em determinado momento, o cachorro escapou e atacou a criança em frente à residência da família, localizada na Rua Hangar Cristina Rojo Rocha, próximo de uma escola infantil.

Ainda de acordo com familiares, após o ataque o responsável pelo cão fugiu do local levando o animal, sem prestar socorro à vítima. O menino foi socorrido inicialmente à UPA e, devido à gravidade dos ferimentos, será transferido para a Santa Casa de São Carlos, já que a lesão é considerada profunda.

A avó da criança pede justiça e cobra que o dono do cachorro seja localizado e responsabilizado. A família informou que registrará um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil investigue o caso.

Leia Também