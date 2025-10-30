(16) 99963-6036
quinta, 30 de outubro de 2025
Segurança

Criança de 3 anos se engasga com pipoca e é salva por vizinhos no Aracy 2

30 Out 2025 - 09h58Por Jessica Carvalho R
Um susto marcou a manhã desta quarta-feira (29) no bairro Aracy 2. Um menino de 3 anos se engasgou com pipoca e por pouco não perdeu a vida. O caso aconteceu na antiga rua 134.

Segundo relatou a mãe com exclusividade ao SCA, o menino começou a se engasgar repentinamente, e, desesperada, ela tentou desobstruir as vias respiratórias, mas não conseguiu. Em meio ao pânico, correu para a rua pedindo socorro. “Eu gritava por ajuda, não conseguia desengasgar ele. Foi um desespero. Os vizinhos ouviram e vieram correndo”, contou.

A mulher relatou que recebeu ajuda fundamental de dois moradores, entre eles, um homem identificado como Bruno — que correram com a criança até a Unidade de Saúde da Família (USF) do Antenor Garcia. “Sou muito grata ao Bruno e a um senhor que, no meio do caminho, pegou meu filho no colo e correu até o postinho. Graças a Deus e a eles, meu filho está bem”, relatou, emocionada.

Felizmente, a criança foi atendida a tempo e passa bem. A mãe encerrou o relato com um apelo: “Que minha história sirva de alerta. Nunca imaginei que algo tão simples como uma pipoca pudesse quase tirar a vida do meu filho”.

 

