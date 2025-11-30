(16) 99963-6036
domingo, 30 de novembro de 2025
Tristeza

Criança de 3 anos morre afogada em São Carlos

30 Nov 2025 - 12h25Por Da redação
UPA Santa Felícia - Crédito: Lourival Izaque UPA Santa Felícia - Crédito: Lourival Izaque

Um menino de 3 anos morreu na manhã deste domingo após ser encontrado no fundo da piscina de casa, no bairro Flamboyant, em São Carlos.

Segundo informações apuradas pelo São Carlos Agora, a mãe sentiu falta da criança e iniciou a procura. Ao olhar na área da piscina, encontrou o filho submerso. Ela mergulhou e retirou o filho da água e passou a gritar por socorro.

Um vizinho levou a criança até a UPA do Santa Felícia e apesar dos esforços das equipes, o menino não resistiu e acabou falecendo.

O triste caso foi registrado no plantão policial e o caso será investigado.

