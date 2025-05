Criança de 3 anos cai do terceiro andar de prédio no CDHU em São Carlos

CDHU São Carlos - Crédito: divulgação

Um menino de apenas 3 anos de idade caiu do terceiro andar de um apartamento no conjunto habitacional do CDHU, por volta das 19h20 deste domingo (25).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a criança foi socorrida por vizinhos e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado. A Guarda Municipal relatou que dois homens, vizinho da família, foram os responsáveis por conduzir a criança até a unidade de saúde. Ambos deixaram o local sem prestar maiores informações às autoridades.

De acordo com o relato da mãe, o garoto é portador do transtorno do espectro autista e havia sido medicado com risperidona momentos antes da queda. A mãe contou que desceu rapidamente até a área comum do condomínio para chamar seus outros dois filhos que brincavam no térreo. Ela afirmou acreditar que o menino estivesse dormindo sob efeito do medicamento e não imaginou que ele pudesse levantar-se e alcançar a janela ou sacada.

Ao ser alertada por moradores, a mulher foi informada da queda e correu para a UPA, onde reencontrou seu filho e foi informada de que ele seria transferido para a Santa Casa de São Carlos. A criança permanece internada sob observação, realizando exames de imagem e laboratoriais. Até o fechamento do boletim policial, o estado de saúde da criança não havia sido oficialmente divulgado.

A Polícia Civil solicitou exame pericial no local dos fatos e encaminhou o caso à delegacia responsável pela área para prosseguimento das investigações. A ocorrência foi registrada como “queda acidental” sem indícios, até o momento, de autoria criminosa.

