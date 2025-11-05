Cozinha de creche universitária é arrombada e furtada em São Carlos

Crédito: Divulgação

A cozinha utilizada para preparo de refeições na creche da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) foi alvo de furto na manhã de terça-feira (4). Ao chegarem para trabalhar, por volta das 7h30, funcionários da empresa responsável pela alimentação escolar encontraram a porta de vidro do refeitório arrombada e o interior do local completamente revirado.

Durante a vistoria, foi constatado o desaparecimento de diversos utensílios e alimentos. Entre os itens levados estão panelas de alumínio de grande capacidade, facas, panelas de pressão e caixas térmicas, além de aproximadamente 4 quilos de carne de frango.

A guarda universitária e a Polícia Militar foram acionadas e estiveram no local para os primeiros procedimentos. Posteriormente, o caso foi registrado no Plantão Policial da Polícia Civil como furto a local público de autoria desconhecida.

A empresa responsável pelo serviço de alimentação informou possuir seguro contra furtos e tomará as providências necessárias para reposição dos materiais. A Polícia Civil investiga o caso.

