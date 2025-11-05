(16) 99963-6036
quarta, 05 de novembro de 2025
Segurança

Cozinha de creche universitária é arrombada e furtada em São Carlos

05 Nov 2025 - 12h29Por Erika
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Cozinha de creche universitária é arrombada e furtada em São Carlos - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

A cozinha utilizada para preparo de refeições na creche da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) foi alvo de furto na manhã de terça-feira (4). Ao chegarem para trabalhar, por volta das 7h30, funcionários da empresa responsável pela alimentação escolar encontraram a porta de vidro do refeitório arrombada e o interior do local completamente revirado.

Durante a vistoria, foi constatado o desaparecimento de diversos utensílios e alimentos. Entre os itens levados estão panelas de alumínio de grande capacidade, facas, panelas de pressão e caixas térmicas, além de aproximadamente 4 quilos de carne de frango.

A guarda universitária e a Polícia Militar foram acionadas e estiveram no local para os primeiros procedimentos. Posteriormente, o caso foi registrado no Plantão Policial da Polícia Civil como furto a local público de autoria desconhecida.

A empresa responsável pelo serviço de alimentação informou possuir seguro contra furtos e tomará as providências necessárias para reposição dos materiais. A Polícia Civil investiga o caso.

Leia Também

Guarda Municipal detém homem em flagrante após furto no Centro de São Carlos
Segurança11h53 - 05 Nov 2025

Guarda Municipal detém homem em flagrante após furto no Centro de São Carlos

Polícia Rodoviária encontra moto furtada escondida em bambuzal às margens da WL
Segurança10h38 - 05 Nov 2025

Polícia Rodoviária encontra moto furtada escondida em bambuzal às margens da WL

Adolescente é flagrado com motocicleta furtada em São Carlos
Segurança10h21 - 05 Nov 2025

Adolescente é flagrado com motocicleta furtada em São Carlos

Motorista perde controle e colide contra barranco após desviar de urubu na rodovia Dr. Paulo Lauro
Segurança09h46 - 05 Nov 2025

Motorista perde controle e colide contra barranco após desviar de urubu na rodovia Dr. Paulo Lauro

Polícia apreende grande quantidade de drogas em rancho, em Porto Ferreira
Segurança08h51 - 05 Nov 2025

Polícia apreende grande quantidade de drogas em rancho, em Porto Ferreira

Últimas Notícias