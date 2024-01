Corte de água termina em confusão no Jardim Cruzeiro do Sul

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de briga generalizada será investigado pela polícia civil e envolve um casal e dois encanadores do Saae. O caso teria ocorrido na manhã desta quinta-feira, 18, na rua Elias Arsenios, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Segundo consta em boletim de ocorrência, dois encanadores foram até a casa para realizarem o corte de água e de acordo com eles, foram inicialmente atendidos pela dona da casa de 37 anos que permitiu a entrada e quando estavam na garagem, teriam sido agredido com um cabo de vassoura. Em seguida o marido da mulher, de 34 anos, também entrou na confusão e aconteceu uma briga generalizada. Um celular do Saae e um óculos de um dos servidores teriam sido danificados.

Já o casal deu a versão, salientando que de fato os encanadores teriam ido realizar o corte e entraram na garagem. Os moradores tentaram argumentar, salientando que teriam um protocolo junto ao Saae para resolver o problema. Não houve comum acordo e os funcionários entraram e teriam empurrado a mulher que pegou a vassoura e teve início a confusão. Afirma o casal que o carro de sua propriedade estava na garagem e teria sido danificado pelos servidores. Afirmam ainda que não teriam danificado celular e óculos dos trabalhadores. Diante de versões conflitantes, os envolvidos foram encaminhados à CPJ por guardas municipais.

