segunda, 29 de dezembro de 2025
Segurança

Corrida por aplicativo termina em delegacia após desacordo no pagamento

29 Dez 2025 - 09h10Por Da redação
Motorista de aplicativo - Crédito: FreepikMotorista de aplicativo - Crédito: Freepik

Uma ocorrência registrada pela Polícia Civil de São Carlos na manhã de sexta-feira (27) envolveu um desentendimento relacionado ao pagamento de uma corrida por aplicativo, na região central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, um motorista de aplicativo, de 51 anos, informou que foi contratado para realizar uma corrida e transportou duas adolescentes até o endereço final indicado. Ao chegarem ao destino, o pagamento não foi efetuado. Uma das passageiras, de 15 anos, alegou que o valor seria pago em uma corrida futura, enquanto a outra afirmou não ter meios para quitar o serviço naquele momento.

Diante da situação, o motorista procurou a delegacia para registrar a ocorrência. A mãe da adolescente, de 44 anos, foi contatada, compareceu à unidade policial e realizou o pagamento da corrida. 

