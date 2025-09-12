Corregedoria irá apurar morte de adolescente na Fundação Casa

Viatura da PM defronte a Fundação Casa -

A Corregedoria Geral da Fundação CASA instaurou um procedimento para apurar a morte de um adolescente de 17 anos, ocorrida na manhã desta sexta-feira (12), em um centro socioeducativo de São Carlos.

De acordo com a instituição, o jovem foi encontrado sem reação ao ser chamado para iniciar as atividades do dia, por volta das 5h. A equipe acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve no local e constatou o óbito. O adolescente não apresentava histórico de problemas de saúde.

A Polícia Militar também foi acionada para acompanhar o caso. A Fundação CASA informou que a família do jovem já foi comunicada e que o Poder Judiciário também está sendo notificado.

As circunstâncias da morte serão investigadas.

