Corpo de motociclista que morreu em acidente será sepultado em Analândia; garupa segue internado

Local do acidente - Crédito: Arquivo

Wellington de Jesus Oliveira, 22 anos, garupa da moto que se envolveu em um acidente na tarde desta quarta-feira (23), na SP-215, em São Carlos, segue internado na Santa Casa de São Carlos. Ele sofreu fraturas e lesões em várias partes do corpo.

O condutor da moto, Wesley Zabaglia, de 22 anos, morreu no local. Ele era natural de Rio Claro, mas residia em Descalvado. Segundo o SCA apurou, o corpo dele será sepultado na cidade de Analândia nesta tarde de quinta-feira, onde reside a família.

O acidente

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão policial, o acidente aconteceu por volta das 13h, quando o condutor da caminhonete, deixou o bairro Novo Horizonte e ingressou na rodovia. Segundo informações, havia sinalização no local proibindo a conversão, além de uma placa de “pare”, que o motorista teria alegado não ter visto devido à obstrução de um caminhão estacionado nas proximidades.

A motocicleta seguia no sentido Descalvado/São Carlos quando colidiu na lateral do veículo.

