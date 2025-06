Corpo de homem encontrado sem vida em casa abandonada será sepultado nesta tarde

Local onde o homem foi encontrado - Crédito: Maycon Maximino

O corpo de Washington Luiz dos Santos, de 41 anos, será sepultado no final da tarde desta quinta-feira (5), no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. Ele foi encontrado morto na noite de ontem (quarta-feira, 4), em uma casa abandonada no bairro Santa Paula.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o corpo foi localizado por volta das 19h50 após um chamado recebido pela Guarda Municipal, que se dirigiu ao local acompanhado por uma equipe da Polícia Civil e da perícia técnica.

Washington foi encontrado sem vida, deitado em um colchonete, dentro do imóvel em construção. Segundo o registro policial, não havia sinais aparentes de violência no corpo.

Leia Também