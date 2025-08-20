(16) 99963-6036
quarta, 20 de agosto de 2025
Triste

Corpo de estudante universitário que morreu em acidente na SP-318 será transladado para a capital

20 Ago 2025 - 08h31Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Local do acidente e Tiago no detalhe - Crédito: SCALocal do acidente e Tiago no detalhe - Crédito: SCA

Tiago Christe Miranda, de 19 anos, que morreu em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (19), na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), na altura do km 247, em São Carlos, terá o corpo transladado para a capital, onde residia sua família. Segundo o SCA apurou, ele era estudante do curso de engenharia aeronáutica da USP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Tiago conduzia uma motocicleta Honda/CG 125 Fan KS quando se envolveu em uma colisão com uma carreta. Com o impacto, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos após os trabalhos da perícia.

O motorista da carreta passou pelo teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para a presença de álcool. O veículo de carga foi liberado no local, enquanto a motocicleta foi removida à base da Polícia Rodoviária. Durante a ocorrência, a polícia também apreendeu uma folha de caderno com dizeres manuscritos, que foi encaminhada para análise pericial.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e segue sob investigação da Polícia Civil.

Leia Também

Procurado pelo crime de tráfico de drogas é capturado pela GM em São Carlos
Segurança06h38 - 20 Ago 2025

Procurado pelo crime de tráfico de drogas é capturado pela GM em São Carlos

Vídeo: homem é agredido em via pública e em plena luz do dia no Cidade Aracy
Segurança17h49 - 19 Ago 2025

Vídeo: homem é agredido em via pública e em plena luz do dia no Cidade Aracy

Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em São Carlos
Segurança17h33 - 19 Ago 2025

Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em São Carlos

Colisão entre moto e caminhão deixa um morto na SP-318
Segurança15h44 - 19 Ago 2025

Colisão entre moto e caminhão deixa um morto na SP-318

Colisão entre duas motos deixa jovem ferida no Centro
Segurança13h07 - 19 Ago 2025

Colisão entre duas motos deixa jovem ferida no Centro

Últimas Notícias