Enfermeira que estava desaparecida é encontrada morta em mata

O Corpo de Bombeiros localizou, na tarde deste sábado (5), o corpo da enfermeira Pâmela Helena Barbosa de Freitas, de 36 anos, que estava desaparecida desde o mês passado em São Carlos.

As buscas contaram com o apoio do Canil do Corpo de Bombeiros e se concentraram em uma área de mata nas proximidades do prolongamento do Jardim Medeiros , onde o carro de Pâmela havia sido localizado anteriormente. O corpo foi encontrado na mesma região em avançado estado de decomposição.

De acordo com a irmã da enfermeira, Pâmela sofria de depressão. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.



Procure ajuda

Procure ajuda Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

