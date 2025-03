Corpo de Bombeiros resgata filhote de gato em pontilhÃ£o

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Bombeiros durante resgate - Crédito: Maycon maximino

Na noite desta segunda-feira (24), uma moça que passava pelo pontilhão da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) escutou miados vindos do local. Preocupada, ela decidiu verificar e encontrou seis filhotes de gato dentro de uma caixa abandonada no canteiro central da via.

Imediatamente, a jovem pediu ajuda a um funcionário da UFSCar, que prontamente se dispôs a auxiliar no resgate. Juntos, atravessaram a pista e conseguiram resgatar cinco dos seis gatinhos. No entanto, um dos filhotes fugiu e acabou entrando nos vãos do pontilhão, dificultando o resgate.

Diante da situação, foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros, que realizou uma operação de resgate para retirar o filhote em segurança. O gatinho, que era uma fêmea, foi salvo e, emocionada com o ocorrido, a jovem que o encontrou decidiu adotá-lo.

Os outros cinco filhotes resgatados foram levados pelo funcionário da UFSCar, que possivelmente os encaminhará para adoção ou cuidados adequados.

Leia Também