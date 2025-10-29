Corpo de Bombeiros encontra corpo de homem desaparecido na represa do 29

Bombeiros durante buscas na represa do 29 - Crédito: Lourival Izaque

O Corpo de Bombeiros localizou na tarde desta quarta-feira (29) o corpo do homem que estava desaparecido desde terça-feira (28) nas águas da represa do 29, na região rural de São Carlos.

De acordo com informações, Daniel Junius Ferreira, de 45 anos, havia entrado na represa no início da tarde de terça e não retornou mais à superfície. As buscas, que começaram logo após o desaparecimento, se estenderam por todo o dia e contaram com o trabalho de mergulhadores especializados.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a companheira de Daniel, com quem mantinha um relacionamento há 27 anos, registrou o desaparecimento no Plantão Policial na manhã desta quarta-feira. Ela informou que o marido havia saído de casa no domingo (26), por volta das 17h, dizendo que iria a uma adega na região do CDHU, e desde então não havia retornado nem atendido às ligações da família.

Os familiares tomaram conhecimento da ocorrência na represa após a reportagem do São Carlos Agora e procuraram a Polícia Civil em busca de informações.

Ainda conforme o registro policial, os pertences de Daniel — um celular Xiaomi Poco C71 branco, um cartão bancário da Caixa Econômica Federal e as chaves de um veículo Ford Fiesta — não foram encontrados. Apenas o carro dele permaneceu estacionado próximo à represa.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do afogamento. O corpo foi encaminhado ao IML de São Carlos após o trabalho da perícia.

