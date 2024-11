Corola teve a frente destruída após a pancada no centro - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente sem vítimas foi registrado nesta sexta-feira, 22, no centro de São Carlos envolvendo dois veículos.

Por motivos ignorados, um Corola atingiu um Sahara no cruzamento das ruas Episcopal com a 7 de Setembro. Com a batida, o motorista do Sahara perdeu o controle, o carro rodou e subiu na calçada. Como consequência, a parte frontal do Corola ficou destruída.

