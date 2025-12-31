(16) 99963-6036
quarta, 31 de dezembro de 2025
Segurança

Conversão proibida provoca colisão entre dois veículos no Jardim Nova São Carlos

31 Dez 2025 - 14h40Por Jessica
Uma colisão entre dois veículos foi registrada na tarde desta quarta-feira (31), no bairro Jardim Nova São Carlos, em São Carlos. O acidente ocorreu na Rua Orlando Marques e envolveu um Fiat Argo e um Chevrolet Onix.

De acordo com as informações apuradas, a condutora do Fiat Argo estava parada com o veículo e, ao sair, tentou realizar uma conversão proibida no meio da via. Durante a manobra irregular, o automóvel acabou colidindo com um Chevrolet Onix que trafegava regularmente pela rua.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e compareceu ao local, porém as duas pessoas envolvidas no acidente — uma em cada veículo — recusaram atendimento médico.

A equipe de policiamento também esteve presente para o registro da ocorrência e a adoção das providências cabíveis. Não houve registro de feridos, apenas danos materiais.

 

