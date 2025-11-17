(16) 99963-6036
segunda, 17 de novembro de 2025
Segurança

Motorista de 95 anos faz conversão proibida e causa acidente em São Carlos

17 Nov 2025 - 10h25
Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada na manhã desta segunda-feira (17), no cruzamento da Avenida José Pereira Lopes com a Avenida Henrique Gregori, em São Carlos.

Segundo informações, ambos os veículos transitavam pela Avenida José Pereira Lopes, porém em sentidos opostos. O condutor de 95 anos, que seguia no sentido centro–bairro, realizou uma conversão proibida, momento em que acabou colidindo contra o carro que vinha no sentido bairro–centro.

Com o impacto, o idoso — apontado como causador do acidente — precisou ser socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

Já a condutora do outro veículo não se feriu, havendo apenas danos materiais.

