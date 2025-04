Jovem morre e outro fica gravemente ferido em acidente na SP-215, em São Carlos

Compartilhar no facebook

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta quarta-feira (23) na rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), em São Carlos, resultou na morte de um jovem e deixou outro gravemente ferido. A colisão ocorreu nas proximidades do bairro Novo Horizonte e teria sido causada por uma conversão proibida realizada por uma caminhonete.

Segundo informações preliminares, os dois jovens trafegavam em uma motocicleta no sentido Descalvado/São Carlos quando foram surpreendidos por uma caminhonete S10. O veículo, conduzido por um idoso de 83 anos, teria entrado na rodovia e realizado uma conversão proibida à esquerda, provocando o acidente.

O motociclista tentou evitar a colisão freando bruscamente, mas acabou atingindo violentamente a lateral da caminhonete. Com o impacto, ele morreu na hora, preso entre a moto e a porta do veículo. O garupa, de 22 anos, foi arremessado a vários metros de distância e sofreu múltiplas fraturas. Ele foi socorrido por uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e levado à Santa Casa, onde permanece sob cuidados médicos.

O condutor da caminhonete não se feriu, mas foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros à UPA da Vila Prado, em estado de choque.

Policiais militares e civis que passavam pelo local prestaram os primeiros atendimentos. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que irá realizar a perícia para apurar as circunstâncias do acidente.

