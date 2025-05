Container é arrombado e empresa é furtada às margens da SP-318

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Engenharia e Comércio Bandeirantes foi alvo de furto no final de semana, quando um container foi arrombado por desconhecidos às margens da rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), onde há um canteiro de obras.

Um representante da empresa compareceu nesta quinta-feira, 22, e relatou o crime, salientando que sábado, 17, ferramentas diversas foram colocadas no compartimento e fechado com cadeado. Na manhã de segunda-feira, 19, quando colaboradores chegaram, notaram que o local teria sido invadido e vandalizado e as ferramentas levadas. O crime foi registrado na CPJ.

Leia Também