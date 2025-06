Conta bancária de empresário de São Carlos sofre invasão e prejuízo de R$ 20 mil via PIX

PIX - Crédito: Agência Brasil

Um empresário de São Carlos registrou boletim de ocorrência nesta segunda-feira (23) após ter R$ 20 mil retirados de sua conta bancária por uma transferência não autorizada feita via PIX. O caso aconteceu no dia 20 de junho e está sob investigação da Polícia Civil.

De acordo com o registro feito no Plantão Policial, a esposa do empresário tentava acessar o aplicativo do banco por um computador vinculado à empresa quando uma mensagem indicou que o sistema necessitava atualização. Ao realizar o procedimento, a tela travou e pediu novamente a senha do token de segurança. Em seguida, o computador desligou e não permitiu mais o acesso à conta.

Mais tarde, ao tentar acessar a conta por outro computador e pelo celular, o casal percebeu que uma transferência de R$ 20 mil havia sido realizada para uma conta no Banco C6, em nome de uma empresa localizada no Rio Grande do Sul e atualmente inativa.

O empresário entrou em contato com o atendente da empresa e verificou que o valor poderia ter sido enviado para uma chave PIX associada a um telefone encontrado em uma pesquisa na internet. A vítima não conseguiu reaver o dinheiro e suspeita que seu computador tenha sido invadido remotamente por criminosos.

