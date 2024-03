Conselheiros tutelares são ameaçados por homem em São Carlos

SIGA O SCA NO

Um homem é acusado de ameaçar dois conselheiros tutelares de São Carlos. Detido pela PM, ele confessou o fato.

Segundo informações, no final do mês passado o Conselho Tutelar foi acionado pela avó de uma menina de menina de 1 ano que estaria preocupada, pois a menina não estaria sendo bem cuidada pelos pais.

Na ocasião os conselheiros estiveram no local e orientaram a avó a procurar a defensoria pública para tentar tirar a filha e a neta do convívio com o acusado.

Passado alguns dias, os conselheiros estavam com a viatura da instituição pela avenida Trabalhador São Carlense, quando passaram a ser perseguidos por um GM/Prisma, cujo motorista teria feito gesto com as mãos simulando uma arma apontando para os conselheiros.

A perseguição se estendeu por vários quilômetros e quando o motorista do Prisma percebeu que uma das conselheiras estava falando ao celular, resolveu se evadir.

Nesta segunda-feira, o Conselho Tutelar recebeu nova solicitação da casa da menina de 1 ano que fica no Jardim Medeiros e no local o conselheiro constatou que o Prisma que perseguiu a viatura estava no imóvel.

A Polícia Militar foi acionada e questionou o acusado, que confessou o ocorrido e disse que os conselheiros estariam querendo acabar com a sua família e que "iriam ver".

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil que irá investigar o caso.

