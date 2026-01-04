Bagunça na região do shopping Iguatemi preocupa trabalhadores e usuários do transporte público

Moradores e trabalhadores de São Carlos têm manifestado preocupação com situações recorrentes registradas aos sábados nas imediações do shopping Iguatemi. Segundo relatos enviados à redação, aglomerações de jovens, conhecidas popularmente como “rolezinhos”, têm resultado em bagunça, discussões e, em alguns casos, brigas no local.

De acordo com uma trabalhadora que prefere não se identificar, a situação tem impactado diretamente quem depende do transporte público. “Todo sábado é a mesma coisa. Fica uma confusão grande, e muitos trabalhadores acabam sendo obrigados a se afastar do ponto de ônibus por causa da bagunça e do medo de confusão”, relatou.

Ainda segundo os relatos, o cenário tem causado desconforto e insegurança, especialmente no fim da tarde e início da noite, horários de maior movimento no shopping e de saída de funcionários do comércio. “Já está ficando chato e feio. É um espaço que deveria ser de lazer para todos, mas acaba virando motivo de transtorno”, desabafou outra frequentadora.

