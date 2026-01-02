(16) 99963-6036
sexta, 02 de janeiro de 2026
Confronto e Morte

Confronto com a Força Tática termina em morte de foragido da Justiça no Aracy

Durante abordagem o homem atirou contra os policiais militares que revidaram a injusta agressão

01 Jan 2026 - 21h23Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Confronto com a Força Tática termina em morte de foragido da Justiça no Aracy - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um homem foragido da Justiça morreu após confronto armado com a Força Tática na noite desta quinta-feira (1), no Cidade Aracy, em São Carlos. 

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais militares receberam denúncias de que o suspeito estava escondido em uma casa na Rua Antônio Pratavieira. Com a chegada das viaturas para averiguar a situação, um casal que estava em frente a uma residência próxima demonstrou atitude suspeita, correu para dentro e trancou o portão.


Os PMs então realizaram um cerco na região e foram informados por populares, que o homem poderia estar em um imóvel na Rua Vicente Laurito. As equipes se deslocaram até a casa e iniciaram uma varredura, quando localizaram o fugitivo escondido em um Ford Fiesta. 

Durante abordagem, o suspeito disparou contra os policiais militares que revidaram a injusta agressão e o balearam dentro do carro. A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu foi acionada, mas quando os socorristas chegaram apenas constataram o óbito. 


Os PMs preservaram a área para o trabalho da perícia e o corpo do fugitivo, foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade. O caso, será investigado.

Leia Também

PM retoma fiscalização de ciclomotores e veículos elétricos a partir desta quinta-feira
Segurança07h43 - 01 Jan 2026

PM retoma fiscalização de ciclomotores e veículos elétricos a partir desta quinta-feira

Motocicleta furtada em São Carlos é localizada com adolescente em Ibaté
Segurança07h21 - 01 Jan 2026

Motocicleta furtada em São Carlos é localizada com adolescente em Ibaté

Homem é preso após espancar a companheira em São Carlos
Segurança07h11 - 01 Jan 2026

Homem é preso após espancar a companheira em São Carlos

Motorista se distrai com cachorro e colide carro contra árvores no bairro Boa Vista
Segurança18h13 - 31 Dez 2025

Motorista se distrai com cachorro e colide carro contra árvores no bairro Boa Vista

Passageira fica ferida após colisão entre moto e carro na rotatória do Shopping em São Carlos
Segurança16h48 - 31 Dez 2025

Passageira fica ferida após colisão entre moto e carro na rotatória do Shopping em São Carlos

Últimas Notícias