Confronto com a Força Tática termina em morte de foragido da Justiça no Aracy

Crédito: Maycon Maximino

Um homem foragido da Justiça morreu após confronto armado com a Força Tática na noite desta quinta-feira (1), no Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais militares receberam denúncias de que o suspeito estava escondido em uma casa na Rua Antônio Pratavieira. Com a chegada das viaturas para averiguar a situação, um casal que estava em frente a uma residência próxima demonstrou atitude suspeita, correu para dentro e trancou o portão.



Os PMs então realizaram um cerco na região e foram informados por populares, que o homem poderia estar em um imóvel na Rua Vicente Laurito. As equipes se deslocaram até a casa e iniciaram uma varredura, quando localizaram o fugitivo escondido em um Ford Fiesta.

Durante abordagem, o suspeito disparou contra os policiais militares que revidaram a injusta agressão e o balearam dentro do carro. A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu foi acionada, mas quando os socorristas chegaram apenas constataram o óbito.



Os PMs preservaram a área para o trabalho da perícia e o corpo do fugitivo, foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade. O caso, será investigado.

