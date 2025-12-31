Motorista se distrai com cachorro e colide carro contra árvores no bairro Boa Vista



Uma colisão entre carro e árvore foi registrada na tarde desta quarta-feira (31), no bairro Boa Vista, em São Carlos, na Rua Doutor Joaquim Rodrigues de Siqueira.



De acordo com as informações apuradas, uma condutora de 36 anos seguia pela via acompanhada do filho de 8 anos e de um cachorro, que estava sendo transportado no porta-malas dentro de uma casinha apropriada. Durante o trajeto, o animal conseguiu escapar da casinha e acabou pulando para o banco dianteiro do veículo.



Ao tentar fazer com que o cachorro retornasse para o banco traseiro, a motorista se distraiu, se assustou com o animal e acabou perdendo o controle da direção, subindo com o carro na calçada. Na sequência, o veículo colidiu contra duas árvores. Uma delas não resistiu ao impacto e acabou caindo, enquanto a outra sofreu apenas danos leves.



Equipes da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento à condutora e à criança. Ambos foram socorridos e encaminhados à Santa Casa, apresentando ferimentos leves.

A Polícia esteve no local para o registro da ocorrência. O cachorro não sofreu ferimentos.

