(16) 99963-6036
quarta, 31 de dezembro de 2025
Segurança

Motorista se distrai com cachorro e colide carro contra árvores no bairro Boa Vista

31 Dez 2025 - 18h13Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motorista se distrai com cachorro e colide carro contra árvores no bairro Boa Vista -


Uma colisão entre carro e árvore foi registrada na tarde desta quarta-feira (31), no bairro Boa Vista, em São Carlos, na Rua Doutor Joaquim Rodrigues de Siqueira.

De acordo com as informações apuradas, uma condutora de 36 anos seguia pela via acompanhada do filho de 8 anos e de um cachorro, que estava sendo transportado no porta-malas dentro de uma casinha apropriada. Durante o trajeto, o animal conseguiu escapar da casinha e acabou pulando para o banco dianteiro do veículo.

Ao tentar fazer com que o cachorro retornasse para o banco traseiro, a motorista se distraiu, se assustou com o animal e acabou perdendo o controle da direção, subindo com o carro na calçada. Na sequência, o veículo colidiu contra duas árvores. Uma delas não resistiu ao impacto e acabou caindo, enquanto a outra sofreu apenas danos leves.

Equipes da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento à condutora e à criança. Ambos foram socorridos e encaminhados à Santa Casa, apresentando ferimentos leves.
A Polícia esteve no local para o registro da ocorrência. O cachorro não sofreu ferimentos.

Leia Também

Passageira fica ferida após colisão entre moto e carro na rotatória do Shopping em São Carlos
Segurança16h48 - 31 Dez 2025

Passageira fica ferida após colisão entre moto e carro na rotatória do Shopping em São Carlos

Morre homem baleado na região do Capão das Antas, em São Carlos
Segurança15h07 - 31 Dez 2025

Morre homem baleado na região do Capão das Antas, em São Carlos

Conversão proibida provoca colisão entre dois veículos no Jardim Nova São Carlos
Segurança14h40 - 31 Dez 2025

Conversão proibida provoca colisão entre dois veículos no Jardim Nova São Carlos

Bandidos invadem casa e disparam arma durante assalto no centro de São Carlos
Segurança11h29 - 31 Dez 2025

Bandidos invadem casa e disparam arma durante assalto no centro de São Carlos

Motociclista fica ferida em acidente na SP-215, em São Carlos
Segurança09h54 - 31 Dez 2025

Motociclista fica ferida em acidente na SP-215, em São Carlos

Últimas Notícias