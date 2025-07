Condutor passa mal e colide com dois veículos estacionados na Rua Dom Pedro II

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

No final da manhã desta terça-feira (15), um acidente foi registrado na Rua Dom Pedro II, quase na esquina com a Rua Doutor Orlando Daniano, no bairro Jardim Macarengo, em São Carlos.

O condutor de uma caminhonete Nissan Frontier seguia pela via quando, segundo relato, passou mal ao volante. Com isso, perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra dois veículos que estavam estacionados ao longo da Rua Dom Pedro II.

O primeiro impacto foi leve, contra uma Renault Duster. Em seguida, a caminhonete atingiu com força a traseira de um Citroën C3, que, devido à pancada, foi lançado e acabou ficando atravessado na contramão.

Apesar dos danos materiais significativos, não houve vítimas. A Polícia Militar esteve no local para o registro da ocorrência, e agentes de trânsito controlaram o tráfego, já que a via precisou ser parcialmente interditada.

