Comércio é furtado duas vezes seguidas na mesma semana em São Carlos

06 Nov 2025 - 14h53Por Erika
Comércio é furtado duas vezes seguidas na mesma semana em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Um comércio de açaí localizado na Rua General Osório, na região central de São Carlos, foi alvo de furtos em duas noites consecutivas nesta semana.

De acordo com o proprietário, que conversou com exclusividade com o São Carlos Agora, o primeiro crime ocorreu entre a noite de segunda-feira (3) e a madrugada de terça-feira (4). O suspeito teria entrado no local pelo forro, furtado fios elétricos e, em seguida, invadido uma loja de tintas vizinha, de onde também levou diversos materiais antes de fugir.

Após perceberem os danos causados pela invasão, os donos dos dois estabelecimentos decidiram ficar em alerta na noite seguinte, temendo o retorno do criminoso. O proprietário da loja de tintas, que teve o maior prejuízo, chegou a dormir no local. Já o dono do açaí monitorou as câmeras de segurança remotamente durante toda a madrugada de terça para quarta-feira (5).

Em determinado momento, as imagens registraram o momento em que o forro voltou a ceder e o suspeito novamente entrou no comércio. O empresário foi até o local e, junto com o dono da loja de tintas, conseguiu deter o homem até a chegada da Polícia Militar.

O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde um boletim de ocorrência foi registrado. No entanto, segundo o proprietário, o delegado liberou o homem, alegando que não houve flagrante de furto, apenas invasão de propriedade.

Os comerciantes contabilizam prejuízos consideráveis com os danos e reparos. A loja de açaí permanece fechada para manutenção, enquanto a loja de tintas também tenta recuperar os prejuízos causados pelas invasões.

