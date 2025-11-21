Comerciante reage e imobiliza assaltante durante tentativa de roubo em Ibaté

Uma tentativa de roubo foi registrada na noite desta quinta-feira (20) em um estabelecimento comercial localizado na Rua Henrique Paganelli, cruzamento com a Rua Alfredo Soad, no Jardim Popular, em Ibaté.
Um jovem de 20 anos entrou no comércio e chamou a atenção do proprietário, que achou o comportamento suspeito. Ao perguntar o que o indivíduo desejava, o rapaz sacou uma faca da cintura e anunciou o assalto.
O comerciante reagiu de imediato. O autor tentou golpear a vítima com uma facada no abdômen, porém o proprietário conseguiu desviar e aplicou uma gravata para conter o agressor. Pessoas que estavam no local auxiliaram, retirando a faca do suspeito e o imobilizando até a chegada da Polícia Militar.
A equipe policial encontrou o indivíduo já detido, com a faca posteriormente recolhida. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.