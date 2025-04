Comerciante é preso em flagrante acusado de perseguir a ex-companheira

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Batalhão da PM - Crédito: Rodrigo Stein

Na madrugada desta sexta-feira (11), um comerciante foi preso em flagrante em São Carlos, no interior paulista, por descumprir medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. A vítima, sua ex-companheira, buscou refúgio na sede do Batalhão da PM após perceber que estava sendo seguida pelo autor enquanto retornava do trabalho.

De acordo com o registro da ocorrência, a mulher saía de seu local de trabalho acompanhada por um segurança particular, contratado justamente em razão de episódios anteriores de ameaças e agressões. Ao fazer uma breve parada em uma lanchonete, notou a presença do ex-companheiro a seguindo em uma motocicleta. Ela acionou o 190 e foi orientada a se dirigir até a base da PM, onde entrou correndo em busca de proteção. O segurança conseguiu conter o homem até a chegada dos policiais.

Segundo relato da vítima, o relacionamento terminou após anos de convivência, mas o agressor não teria aceitado o fim, iniciando uma série de perseguições, ameaças e, inclusive, uma agressão física com uma garrafa durante um evento recente. Por esse motivo, medidas protetivas haviam sido decretadas judicialmente meses antes.

O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardará audiência de custódia. Ele negou as acusações e afirmou que havia combinado um encontro com a ex-companheira para tratar de assuntos pessoais. A versão, no entanto, foi contestada pelas testemunhas e pelas provas colhidas pela polícia.

A vítima foi orientada a procurar a Delegacia de Defesa da Mulher para o acompanhamento do caso.

Leia Também