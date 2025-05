Comerciante é assaltado por dupla armada em estrada rural na região do Cidade Aracy

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um comerciante de 38 anos, proprietário de um restaurante no bairro Cidade Aracy, foi vítima de um roubo à mão armada na noite desta segunda-feira (26), por volta das 19h30, em uma estrada de terra com acesso à rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), nas proximidades da Fazenda Santa Bárbara e de uma fábrica de ração.

De acordo com o boletim de ocorrência, o comerciante realizava entregas de refeições no momento do crime. Devido às más condições da via, trafegava lentamente quando foi surpreendido por dois indivíduos armados em uma motocicleta. A dupla estava parada no caminho e anunciou o assalto.

Sob ameaça de morte, a vítima foi obrigada a entregar seu veículo, um Nissan Versa prata, de placas FCG7F01. O criminoso que estava na garupa assumiu a direção e ambos fugiram em direção à SP-215.

Após o assalto, o comerciante conseguiu ajuda em uma fábrica de ração próxima. Coincidentemente, uma equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar passava pelo local e prestou os primeiros socorros, acionando reforço das demais viaturas. Apesar das buscas, até o momento ninguém foi preso.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

