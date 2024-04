DIG encontra revólver em revenda de veículos na Vila Prado

SIGA O SCA NO

O revólver foi apreendido por policiais civis - Crédito: Divulgação

Um comerciante de 28 anos foi flagrado no início da tarde desta quarta-feira, 10, com um revólver calibre 32. O fato aconteceu em uma loja que revende veículos na Vila Prado.

Segundo consta em boletim de ocorrência, denúncias anônimas feitas à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) davam conta que no estabelecimento, além da arma teria veículos adulterados, que seriam produtos de crimes.

Equipes da DIG foram até a loja e abordaram o comerciante que assumiu a posse do revólver calibre 32 que estaria em uma bolsa na gaveta de uma escrivaninha. Havia ainda quatro munições intactas. Ele não revelou a procedência da arma. Na loja ainda os policiais civis localizaram 43 placas de veículos, algumas delas sem seus caracteres alfanuméricos, o que reforçou a informação do possível envolvimento do indiciado em crimes patrimoniais.

As placas e o revólver foram apreendidos para posterior investigação. O comerciante foi autuado em flagrante e arbitrada fiança que foi paga e ele irá responder à acusação em liberdade.

Leia Também