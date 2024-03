Comerciante de São Carlos cai em golpe e perde R$ 2,3 mil

l - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um comerciante de 72 anos formulou boletim de ocorrência na Central de Polícia Judiciária (CPJ) afirmando ter sido vítima de um golpe. O crime teria ocorrido no dia 16 de fevereiro e a queixa-crime ocorrido no dia 24 do mesmo mês.

A vítima está estabelecida em São Carlos com um salão de cabeleireiro no centro e disse que fez o pagamento de um boleto no valor de R$ 2.321,21 via internet no dia 16 e o beneficiado seria a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc). Contudo, diz a vítima no BO, que no dia 23 teria informado pela entidade que estaria devedor e ao informar sobre o pagamento, teria sido informado que o dinheiro foi para outra pessoa e que estaria em débito.

Diante disso, acredita ter sido vítima de um golpe e além do BO, afirmou que solicitou junto a Acisc providências para saber o que teria ocorrido, pois tem como provar que fez o pagamento do boleto em questão.

