Comerciante baleado em mercado no Presidente Collor morre na Santa Casa

Momento em que comerciante era socorrido - Crédito: Lourival Izaque/arquivo

O comerciante D.H.S., de 42 anos, morreu após ser baleado dentro do mercado em que trabalhava, localizado na Avenida Vicente Laurito, no Jardim Presidente Collor, em São Carlos. O crime ocorreu na tarde do último sábado (18), por volta das 15h20.

Segundo informações registradas no Boletim de Ocorrência, um homem ainda não identificado entrou no estabelecimento e efetuou um disparo de arma de fogo contra o rosto de D.H.S. A esposa da vítima que também estava no local, relatou que o agressor utilizou uma arma pequena, de cor cromada.

Mesmo ferido, D.H.S. conseguiu entrar em sua caminhonete Ford Ranger e dirigiu até a UPA da Vila Prado em busca de socorro. Ele foi atendido e posteriormente transferido para a Santa Casa, onde permaneceu internado na UTI desde então.

O quadro de saúde era grave: o comerciante sofreu trauma na face, fratura na mandíbula, ferimento na língua e hemorragia interna, conforme o boletim médico anexado ao registro policial.

Na noite desta sexta-feira (24), às 18h03, D.H.S. não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

Durante a investigação inicial, testemunhas informaram que outro indivíduo aguardava do lado de fora e chegou a dizer: “não é esse não”, sugerindo possível engano na identificação da vítima.

A Polícia Civil seguiu ao local dos fatos, que estava fechado, e requisitou perícia tanto no comércio quanto no veículo utilizado pela vítima. O caso foi registrado como homicídio consumado e seguirá para investigação da unidade da Polícia Civil responsável pela área.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou detido.

