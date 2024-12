Compartilhar no facebook

Plantão Policial

Uma comerciante de 30 anos afirma ter sido agredida por volta das 17h desta quinta-feira, 12, em um salão de eventos no Jardim Novorizonte.

A vítima registrou queixa na CPJ e alegou que estava no local dos fatos, quando uma mulher, que seria esposa de um colaborador, invadiu o local e passou a agredi-la com puxões de cabelo, tapas e socos, além de ofendê-la com palavras de baixo calão.

