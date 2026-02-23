(16) 99963-6036
segunda, 23 de fevereiro de 2026
Estava alterado

Comerciante acusa funcionário de agressão

23 Fev 2026 - 15h28Por Da redação
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 40 anos foi agredido na manhã deste domingo (22) dentro de uma lanchonete localizada na Avenida São Carlos, na região central de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão da Delegacia Seccional, a vítima, que é comerciante, relatou que foi até o estabelecimento por volta das 7h20 e percebeu que um funcionário, de 25 anos, estava exaltado e promovendo tumulto no local.

Segundo o relato, ao tentar interpelar o funcionário para entender o que estava acontecendo, o comerciante foi surpreendido por agressões. O autor teria desferido cerca de dez golpes com um capacete, atingindo a vítima diversas vezes. Em seguida, ainda conforme o registro policial, o agressor teria segurado o comerciante pelo pescoço, tentando estrangulá-lo.

A vítima afirmou que não reagiu, limitando-se a erguer o braço para se proteger e evitar a continuidade das agressões. Ainda de acordo com o boletim, o funcionário apresentava comportamento alterado e, posteriormente, foi informado que ele teria feito uso de cocaína durante o horário de trabalho, além de consumir bebidas alcoólicas do próprio estabelecimento.

O homem de 40 anos sofreu lesões nas costas, na região esquerda das costelas, no pulso esquerdo e na panturrilha esquerda, além de escoriações no cotovelo direito e deslocamento do dedo mínimo da mão esquerda.

O caso foi registrado como lesão corporal e será apurado pela Polícia Civil.

