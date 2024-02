Comemoração do título do São Paulo termina em boletim de ocorrência em Ibaté

SIGA O SCA NO

Guarda Municipal Ibaté -

O título conquistado pelo São Paulo, da Supercopa do Brasil na tarde deste domingo, 4, resultou em confusão na Avenida São João, no centro de Ibaté. Durante a comemoração, um homem de 55 anos teria ultrapassado os limites e ofendido, desacato e ameaçado uma equipe da guarda municipal da cidade.

Os GMs foram acionados para atender uma ocorrência de perturbação do sossego público e no local, abordaram o acusado que estaria com o som demasiadamente alto em sua caminhonete e estaria soltando fogos de artifício. Uma missa, inclusive, não conseguia ser iniciada devido a suposta bagunça.

Os GMs foram até o homem em questão e ao pedir que abaixasse o som, além de ter recusado, teria dito que acabaria com a instituição em Ibaté por ter influência política. Posteriormente, teria ofendido e ameaçado os guardas. Diante dos fatos, o acusado foi detido e encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também