Comandante da PM recebe a visita do deputado estadual Lucas Bove

Crédito: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (28), o Tenente Coronel PM Cardeal, comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior, recebeu a visita do deputado estadual Lucas Bove e do vereador Moisés Lazarine.

Durante o encontro, os parlamentares conheceram as dependências do Batalhão e acompanharam de perto a dinâmica do trabalho desenvolvido pela Polícia Militar na região.

A pauta da reunião foi a discussão de temas importantes relacionados à segurança pública, além de abordar a necessidade de apoio e investimentos para a Corporação.

Leia Também