Com apoio dos Bombeiros de São Carlos, corpo de jovem é encontrado em represa

Crédito: Maycon Maximino

Com o auxílio do Corpo de Bombeiros de São Carlos, foi localizado na tarde desta segunda-feira (29) o corpo do jovem Lucas Gabriel, de 19 anos, morador de São Lourenço do Turvo, foi encontrado.

De acordo com as informações apuradas, o jovem havia desaparecido no domingo (28), após entrar em uma represa conhecida como Pedreira, localizada no bairro Cachoeirinha, em uma área de divisa com o município de Itápolis. Ele nadava no local acompanhado de amigos quando submergiu e não foi mais visto.

Diante da situação, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram as buscas, que contaram com a participação de mergulhadores e se estenderam por várias horas. Bombeiros de São Carlos também participaram da operação.

O corpo foi localizado na tarde desta segunda-feira, encerrando os trabalhos de busca. As circunstâncias do afogamento serão apuradas pelas autoridades competentes. O caso causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da região.

